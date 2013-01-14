中国经济: 今年GDP增速料超8%,CPI涨幅料控制在3%-4%--国经中心

* 预计2012年GDP增幅为7.7%,今年料略超8%

* 今年物价涨幅料超过上年,仍在3-4%的可控范围

* 建议积极财政政策更加力,货币政策仍有降准降息可能

路透北京1月14日 - 中国国际经济交流中心周一预计,中国今年国内生产总值(GDP)增幅略超8%,高于2012年预计7.7%的增幅;居民消费价格指数(CPI)同比涨幅预计高于2012年,达3-4%,仍属可控范围.

国经中心在北京举行的论坛上发布上述预测.该中心研究员张永军就建议,今年积极财政政策更须加力,包括赤字规模可适当扩大,结构性减税政策的落实;而货币政策方面宜保持适度灵活,降低存款准备金率和降息的可能性都存在.

"今年的形势比较复杂,国际上美欧日都在搞量化宽松,国内2012年为了稳增长也放松了货币政策.在2013年是不是继续放松恐怕要保持灵活审慎的态度,要监测国际形势的变化以及国内经济形势运行的态势."张永军称.

他认为,在必要的时候,中国可以考虑适当的加大货币政策的力度,包括降低准备金率,如果价格上涨幅度没有那么大,也可以考虑降低基准利率.但是这个可能性相对会小一些.

中国刚刚公布2012年CPI涨幅为2.6%,12月受食品价格影响反弹至2.5%,高于此前的市场预期.中国国家统计局将于本周五(18日)公布2012年度经济数据.

张永军认为,该中心通过自已开发的经济先行指数得出上述判断,并预计今年上半年中国宏观经济有望继续保持反弹势头,并持续到三季度,四季度增速反弹的态势可能会停止.

他分析指出,整个投资无论是基础设施方面,抑或房地产,从2012年四季度已经开始反弹,外贸形势虽然反复波动,但随着中国稳定外贸政策的落实,预计今年可能会有一些好转,外贸顺差随着国内需求扩张步伐的加快预计会较2012年有所下降.

至于物价方面,张永军认为,2013年价格上涨的态势可能会有所加强,一方面是基于该中心开发的消费价格先行指数,同时也考虑到国内需求扩张步伐加快,以及国际上价格上涨的压力可能有所增大,判断2013年消费价格上涨幅度有可能比今年要快一些,但是应该还在可控的范围内,估计在3%-4%的范围内.