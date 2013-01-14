中国经济: 今年GDP增速料超8%,CPI涨幅料控制在3%-4%--国经中心

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
* 预计2012年GDP增幅为7.7%,今年料略超8%
* 今年物价涨幅料超过上年,仍在3-4%的可控范围
* 建议积极财政政策更加力,货币政策仍有降准降息可能
路透北京1月14日 - 中国国际经济交流中心周一预计,中国今年国内生产总值(GDP)增幅略超8%,高于2012年预计7.7%的增幅;居民消费价格指数(CPI)同比涨幅预计高于2012年,达3-4%,仍属可控范围.
国经中心在北京举行的论坛上发布上述预测.该中心研究员张永军就建议,今年积极财政政策更须加力,包括赤字规模可适当扩大,结构性减税政策的落实;而货币政策方面宜保持适度灵活,降低存款准备金率和降息的可能性都存在.
"今年的形势比较复杂,国际上美欧日都在搞量化宽松,国内2012年为了稳增长也放松了货币政策.在2013年是不是继续放松恐怕要保持灵活审慎的态度,要监测国际形势的变化以及国内经济形势运行的态势."张永军称.
他认为,在必要的时候,中国可以考虑适当的加大货币政策的力度,包括降低准备金率,如果价格上涨幅度没有那么大,也可以考虑降低基准利率.但是这个可能性相对会小一些.
中国刚刚公布2012年CPI涨幅为2.6%,12月受食品价格影响反弹至2.5%,高于此前的市场预期.中国国家统计局将于本周五(18日)公布2012年度经济数据.
张永军认为,该中心通过自已开发的经济先行指数得出上述判断,并预计今年上半年中国宏观经济有望继续保持反弹势头,并持续到三季度,四季度增速反弹的态势可能会停止.
他分析指出,整个投资无论是基础设施方面,抑或房地产,从2012年四季度已经开始反弹,外贸形势虽然反复波动,但随着中国稳定外贸政策的落实,预计今年可能会有一些好转,外贸顺差随着国内需求扩张步伐的加快预计会较2012年有所下降.
至于物价方面,张永军认为,2013年价格上涨的态势可能会有所加强,一方面是基于该中心开发的消费价格先行指数,同时也考虑到国内需求扩张步伐加快,以及国际上价格上涨的压力可能有所增大,判断2013年消费价格上涨幅度有可能比今年要快一些,但是应该还在可控的范围内,估计在3%-4%的范围内.
国家发改委副主任张晓强上周曾表示,中国2012年经济成长率可以达到7.7%,超过7.5%的年初预定目标;2013年中国经济增速则预计在7.5%左右. (完) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。