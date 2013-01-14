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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 15:56 BJT

《中国2013年已发行金融债一览表》--1月14日

路透北京1月14日 - 以下为中国2013年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 
 
  一、国家开发银行 
 
  人民币债券
  ---------------------------------------------------------------
  债券名称  发行时间  规模  期限(年)    票面年利率   首场投标倍数
                  (亿元人民币)

   一期     1月8日   60     1         3.32%        2.89
   二期     1月8日   60     3         3.8934%      4.84 
   三期     1月8日   60     5         4.1617%      3.29
   四期     1月8日   60     7         4.3251%      2.12
   五期     1月8日   60    10         4.43%        1.91 

   总计            300
    
  二、其他机构
    
   发行机构    债券类型   发行时间    规模  期限(年)  票面年利率   备 注   
                              (亿元人民币)   
   ---------------------------------------------------------------------
   星展银行   固息金融债   1月4日     15     3        4.65%
   (中国)
     
  注:1、*代表新增 
     2、中国2012年已发行金融债一览表请点选 
     3、中国2011年已发行金融债一览表请点选 (完)
    

 (整理 曹巍浩/李宏薇; 审校 刘昕)
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