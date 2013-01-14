《中国2013年已发行金融债一览表》--1月14日

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透北京1月14日 - 以下为中国2013年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 一期 1月8日 60 1 3.32% 2.89 二期 1月8日 60 3 3.8934% 4.84 三期 1月8日 60 5 4.1617% 3.29 四期 1月8日 60 7 4.3251% 2.12 五期 1月8日 60 10 4.43% 1.91 总计 300 二、其他机构 发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- 星展银行 固息金融债 1月4日 15 3 4.65% (中国) 注:1、*代表新增 2、中国2012年已发行金融债一览表请点选 3、中国2011年已发行金融债一览表请点选 (完) (整理 曹巍浩/李宏薇; 审校 刘昕)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。