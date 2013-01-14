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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 13:04 BJT

《中国基金发行日程表》--1月14日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
    
   名称        基金公司     托管行          分销机构               发行时间      备注
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 长城岁岁金    长城基金    工商银行  交通银行、中信建投证券等    12/20-01/18        
 理财债券基金                                        
                                        
 金鹰元丰      金鹰基金    工商银行  建设银行、广州证券          12/24-01/24 首次募集上限40亿
 保本基金                                         
                                        
 上投摩根轮动 上投摩根基金 建设银行  中国银行、国泰君安证券      12/26-01/24         
 添利债券基金        
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注: 1."*"表新增或更新.
    2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.
87万亿元人民币,较2011年同期增长30.77%.
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、
中银、大成、华安.(完)

 (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴)
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