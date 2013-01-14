《中国基金发行日程表》--1月14日

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 ======================================================================================== 长城岁岁金 长城基金 工商银行 交通银行、中信建投证券等 12/20-01/18 理财债券基金 金鹰元丰 金鹰基金 工商银行 建设银行、广州证券 12/24-01/24 首次募集上限40亿 保本基金 上投摩根轮动 上投摩根基金 建设银行 中国银行、国泰君安证券 12/26-01/24 添利债券基金 ======================================================================================== 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2. 87万亿元人民币,较2011年同期增长30.77%. 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、 中银、大成、华安.(完) (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。