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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 13:56 BJT

两岸金融: 两岸金融监管会议有待大陆方敲定时程--台湾金管会

路透台北1月14日 - 台湾金融监督管理委员会周一表示,新一轮的两岸金融高层监管会议目前尚未确定时程,未对农历春节前是否召开给予确定答案.

"对岸官员是有说一定会来,但时间还没确定,还在等对岸回覆!"金管会银行局副局长邱淑贞在电话中对路透表示.

由于大陆证监会主席郭树清今天出访香港,市场联想台湾金融圈高度期待的两岸第三次银行监理合作平台会议(金银会),及两岸首次证券监理合作平台会议(金证会)是否紧接着举行.

本地工商时报周一报导,台湾金管会目前正积极安排两岸金银会第三次首长会议、与金证会第一次首长会议,力求农历年前能成行,届时两岸金融业资金投资将成重要议题.

另一负责两岸谈判高层则向路透指出,此刻两岸正针对金融服务业的市场准入进行协商,但有些议题仍尚待厘清,预期双方在金融平台(金银会、金证会)谈得更深入后,再回到ECFA(两岸经济协议)的后续服务贸易协议签署,农历年前谈定的目标仍在努力.

台湾金管会主委陈裕璋日前表示,向行政院提报的振兴股市方案,其中T股、台商回台上市部份牵涉到两岸证券监理,望今年第一季启动两岸证券监理平台.

台湾金融保险业指数 周一收涨0.36%,表现优于台湾加权股价指数 的收升0.06%.(完) (记者 詹静宜/林妙容; 审校 曾祥进)
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