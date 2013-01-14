两岸金融: 两岸金融监管会议有待大陆方敲定时程--台湾金管会

"对岸官员是有说一定会来,但时间还没确定,还在等对岸回覆!"金管会银行局副局长邱淑贞在电话中对路透表示.

另一负责两岸谈判高层则向路透指出,此刻两岸正针对金融服务业的市场准入进行协商,但有些议题仍尚待厘清,预期双方在金融平台(金银会、金证会)谈得更深入后,再回到ECFA(两岸经济协议)的后续服务贸易协议签署,农历年前谈定的目标仍在努力.