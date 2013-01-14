两岸金融: 两岸金融监管会议有待大陆方敲定时程--台湾金管会

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透台北1月14日 - 台湾金融监督管理委员会周一表示,新一轮的两岸金融高层监管会议目前尚未确定时程,未对农历春节前是否召开给予确定答案.
"对岸官员是有说一定会来,但时间还没确定,还在等对岸回覆!"金管会银行局副局长邱淑贞在电话中对路透表示.
由于大陆证监会主席郭树清今天出访香港,市场联想台湾金融圈高度期待的两岸第三次银行监理合作平台会议(金银会),及两岸首次证券监理合作平台会议(金证会)是否紧接着举行.
本地工商时报周一报导,台湾金管会目前正积极安排两岸金银会第三次首长会议、与金证会第一次首长会议,力求农历年前能成行,届时两岸金融业资金投资将成重要议题.
另一负责两岸谈判高层则向路透指出,此刻两岸正针对金融服务业的市场准入进行协商,但有些议题仍尚待厘清,预期双方在金融平台(金银会、金证会)谈得更深入后,再回到ECFA(两岸经济协议)的后续服务贸易协议签署,农历年前谈定的目标仍在努力.
台湾金管会主委陈裕璋日前表示,向行政院提报的振兴股市方案,其中T股、台商回台上市部份牵涉到两岸证券监理,望今年第一季启动两岸证券监理平台.
台湾金融保险业指数 周一收涨0.36%,表现优于台湾加权股价指数 的收升0.06%.(完) (记者 詹静宜/林妙容; 审校 曾祥进)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。