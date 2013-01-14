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债券 | 2013年 1月 14日 星期一 13:10 BJT

路透基点: 天津市历史风貌建筑整理公司签署22亿元贷款整修历史建筑

路透香港1月14日 - 汤森路透旗下基点报导,据天津市历史风貌建筑整理公司的声明,该公司已签署一项22元人民币(合3.54亿美元)的12年期贷款,用于天津市逾70个历史建筑的整修和开发.

当地媒体上周五报导称,天津银行、中国国家开发银行和上海浦东发展银行天津分行将为其发放贷款.

天津市历史风貌建筑整理公司表示,贷款是在12月28日签署的.

记者试图联络三家银行,但均未成功.(完)

(编译 于春红; 审校 程琳)
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