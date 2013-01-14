路透基点: 天津市历史风貌建筑整理公司签署22亿元贷款整修历史建筑

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透香港1月14日 - 汤森路透旗下基点报导,据天津市历史风貌建筑整理公司的声明,该公司已签署一项22元人民币(合3.54亿美元)的12年期贷款,用于天津市逾70个历史建筑的整修和开发.
当地媒体上周五报导称,天津银行、中国国家开发银行和上海浦东发展银行天津分行将为其发放贷款.
天津市历史风貌建筑整理公司表示,贷款是在12月28日签署的.
记者试图联络三家银行,但均未成功.(完)
(编译 于春红; 审校 程琳)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
路透北京4月10日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 居民消费价格指数(CPI) 1.0 0.8 2.5 2.