澳新汇市: 澳元和新西兰元兑欧元延续跌势,但兑美元和日圆上升

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
在上周欧洲央行(ECB)总裁德拉吉没有暗示将进一步放宽货币政策后,欧元持续表现亮眼.
欧元/澳元短线阻力位为1.2725澳元,小时支撑位为1.2645.
然而亚洲股市劲扬支撑澳新货币兑其他货币,澳元兑美元 从稍早的1.0535升至1.0553,接近周五所及四个月高位1.0598.
澳元面对一系列疲软的国内经济数据表现出韧性,此前数据表明11月房屋融资较前月下降0.5%且12月招聘广告连续第10个月下滑.
支撑澳元的因素包括商品价格目前的强势以及中国经济的好转.
市场现静候美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周一稍后的演讲.若有任何迹象显示美联储不急于结束量化宽松计划,都将令美元走软.
澳元/美元主要阻力位为支撑位为1.0600,支撑位则为1.0502,为1.0345至1.0599一波行情的38.2%回档位.
新西兰元/美元 日内升0.3%至0.8396,接近上周五所及的四周高点0.8462.
市场人士认为新西兰元支撑位在0.8350美元附近,因该货币受到中长期投资者买需追捧.
澳新货币兑日圆均走高,因日本央行仍承受推升经济的的巨大压力.(完)
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一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。