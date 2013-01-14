澳新汇市: 澳元和新西兰元兑欧元延续跌势,但兑美元和日圆上升

在上周欧洲央行(ECB)总裁德拉吉没有暗示将进一步放宽货币政策后,欧元持续表现亮眼.

欧元/澳元短线阻力位为1.2725澳元,小时支撑位为1.2645.

然而亚洲股市劲扬支撑澳新货币兑其他货币,澳元兑美元 从稍早的1.0535升至1.0553,接近周五所及四个月高位1.0598.

澳元面对一系列疲软的国内经济数据表现出韧性,此前数据表明11月房屋融资较前月下降0.5%且12月招聘广告连续第10个月下滑.

支撑澳元的因素包括商品价格目前的强势以及中国经济的好转.

市场现静候美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周一稍后的演讲.若有任何迹象显示美联储不急于结束量化宽松计划,都将令美元走软.

澳元/美元主要阻力位为支撑位为1.0600,支撑位则为1.0502,为1.0345至1.0599一波行情的38.2%回档位.

新西兰元/美元 日内升0.3%至0.8396,接近上周五所及的四周高点0.8462.

市场人士认为新西兰元支撑位在0.8350美元附近,因该货币受到中长期投资者买需追捧.

澳新货币兑日圆均走高,因日本央行仍承受推升经济的的巨大压力.(完)

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