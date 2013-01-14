离岸人民币: 澳大利亚以人民币支付排名大幅提升--SWIFT

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透香港1月14日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新报告显示,不计中国及香港,以矿产及农产品出口为主的澳大利亚使用人民币作为支付货币的排名在2012年11月已达到全球第四位.反映出中澳双边贸易关系紧密之际,人民币作为支付货币的需求日益提高.
根据SWIFT资料,尽管起步较其他地区晚,澳大利亚使用人民币作为支付货币量去年8月开始大幅增加.该国在2010年11月时仅为第12位,2011年11月时晋升至第九位.
人民币逐步国际化,增添其作为贸易结算货币的吸引力.澳大利亚官方先前曾表示,希望推动澳元与人民币直接兑换,并在2025年前实现澳元与人民币直接结算,以降低双方贸易成本及风险.
澳大利亚与中国去年3月已签署一项约2,000亿元人民币的货币互换协议,额度仅次于香港及韩国.
中国是澳大利亚最大的农产品出口国及贸易伙伴,商品自牛羊肉自萄萄酒皆有.此外,澳大利亚也是中国矿石、金属的主要进口国.(完) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。