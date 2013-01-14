离岸人民币: 澳大利亚以人民币支付排名大幅提升--SWIFT

路透香港1月14日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新报告显示,不计中国及香港,以矿产及农产品出口为主的澳大利亚使用人民币作为支付货币的排名在2012年11月已达到全球第四位.反映出中澳双边贸易关系紧密之际,人民币作为支付货币的需求日益提高.

根据SWIFT资料,尽管起步较其他地区晚,澳大利亚使用人民币作为支付货币量去年8月开始大幅增加.该国在2010年11月时仅为第12位,2011年11月时晋升至第九位.

人民币逐步国际化,增添其作为贸易结算货币的吸引力.澳大利亚官方先前曾表示,希望推动澳元与人民币直接兑换,并在2025年前实现澳元与人民币直接结算,以降低双方贸易成本及风险.

澳大利亚与中国去年3月已签署一项约2,000亿元人民币的货币互换协议,额度仅次于香港及韩国.