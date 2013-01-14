国际油市: 布兰特原油升向111美元,需求前景乐观但供应担忧重燃

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
"如果中东供应出现令人担忧的地方,风险溢价中就会体现出来,并支撑价格,"悉尼OptionsXpress的市场分析师Ben Le Brun称,"这种忧虑正抵消周五出现的油价跌势."
一船运消息人士称,因天气恶劣,伊拉克巴士拉港口周日原油出口量从一天前的日均235万桶降至96万桶.
"周日海湾地区风力很强,导致装好货的船舶无法离开港口."该消息人士称.
**供应困境**
伊拉克大部分原油都经海湾地区南部港口向外输送,恶劣天气及技术问题使该国难以维持出口稳定.其12月出口降至日均23.4万桶,11月为26.2万桶.
伊拉克财长Rafaie al-Esawi周日在巴格达西部遭遇路边炸弹袭击,两名保镖受伤,加剧了该国供应疑虑.
有关伊朗伊斯兰革命卫队下属的海军在霍尔木兹海峡进行演习的报导,也支撑了油价.
叙利亚政府军周日炮击大马士革郊区反对军占领地区,造成至少36人丧生.
尽管叙利亚不是主要石油出口国,但投资者仍担心该国骚乱可能影响到该地区其他关键产油国和出口国(完)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。