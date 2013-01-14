国际油市: 布兰特原油升向111美元,需求前景乐观但供应担忧重燃

"如果中东供应出现令人担忧的地方,风险溢价中就会体现出来,并支撑价格,"悉尼OptionsXpress的市场分析师Ben Le Brun称,"这种忧虑正抵消周五出现的油价跌势."

一船运消息人士称,因天气恶劣,伊拉克巴士拉港口周日原油出口量从一天前的日均235万桶降至96万桶.

"周日海湾地区风力很强,导致装好货的船舶无法离开港口."该消息人士称.

**供应困境**

伊拉克大部分原油都经海湾地区南部港口向外输送,恶劣天气及技术问题使该国难以维持出口稳定.其12月出口降至日均23.4万桶,11月为26.2万桶.

伊拉克财长Rafaie al-Esawi周日在巴格达西部遭遇路边炸弹袭击,两名保镖受伤,加剧了该国供应疑虑.

有关伊朗伊斯兰革命卫队下属的海军在霍尔木兹海峡进行演习的报导,也支撑了油价.

叙利亚政府军周日炮击大马士革郊区反对军占领地区,造成至少36人丧生.