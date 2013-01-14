澳洲股市: 小幅上扬,澳洲联邦银行和防御类股领涨

日本股市：日圆走软助力日股早盘上涨，美国收益率升高支撑金融股

路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。