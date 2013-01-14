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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 13:25 BJT

澳洲股市: 小幅上扬,澳洲联邦银行和防御类股领涨

路透悉尼1月14日 - 澳洲股市周一上扬0.2%,澳洲联邦银行(CBA) 和防御类股领涨,投资者将目光转向美国企业财报季.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 升10.2点至4,719.7点.该指数上周周线下滑0.3%,中断此前连续七周涨势.

澳洲联邦银行升0.4%.

防御类股亦多数上涨.澳洲电讯 小涨0.2%,AGL Energy 则升0.7%.(完)
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