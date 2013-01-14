更新版-美国经济: 2013年经济料将增长2.5%-芝加哥FED总裁

路透香港1月14日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在香港举行的亚洲金融论坛上表示,2013年美国经济料将增长2.5%,2014年为增长3.5%.

埃文斯亦预计,今年美国失业率将为7.4%,2014年进一步降至7%左右.

"体现就业市场改善的一个良好指标是,有好几个月每月都新增20万个就业岗位.现在一直是平均每月新增约15万个,但数据很不稳定...我们需要更高的就业增幅,而且增长步伐要更加平稳一些,"埃文斯说道.

他在论坛上表示,六个月内新增100万个就业岗位是"很大的"改善,但是想要失业率降至6.5%的关键水平可能还需要更长一段时间,或许要到2015年中期.

上月美联储称,预计今年美国国内生产总值(GDP)增长率介于2.3-3.0%,2014年为3-3.5%.(完)