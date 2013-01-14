更新版-美国经济: 2013年经济料将增长2.5%-芝加哥FED总裁

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透香港1月14日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在香港举行的亚洲金融论坛上表示,2013年美国经济料将增长2.5%,2014年为增长3.5%.
埃文斯亦预计,今年美国失业率将为7.4%,2014年进一步降至7%左右.
"体现就业市场改善的一个良好指标是,有好几个月每月都新增20万个就业岗位.现在一直是平均每月新增约15万个,但数据很不稳定...我们需要更高的就业增幅,而且增长步伐要更加平稳一些,"埃文斯说道.
他在论坛上表示,六个月内新增100万个就业岗位是"很大的"改善,但是想要失业率降至6.5%的关键水平可能还需要更长一段时间,或许要到2015年中期.
上月美联储称,预计今年美国国内生产总值(GDP)增长率介于2.3-3.0%,2014年为3-3.5%.(完)
(编译 白云; 审校 程琳)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。