《交易视点》中国各等级信用债收益率可能将维持联动--中信证券

路透北京1月15日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，中低评级与中高评级的中长期信用产品收益率利差已经相对较低,进一步收窄的空间较为有限，考虑到资金面可能面临的波动因素，因此收益率继续与中高评级品种联动的概率较高。

对短融来说，虽然前期收益率有明显下行，但相对较高的绝对收益率水平和相对合理的信用利差仍令其配置价值较为显着。

**短融有显着配置价值**

对于短端市场来说，资金面依然是影响其未来走势的主要因素。

近期资金面的宽松可能是受财政存款投放、外汇占款等因素的推动，当然我们仍然需要关注春节现金投放上升等利空因素可能带来的压力，但是考虑到央行公开市场逆回购操作的维护，总体来看，资金面可能仍将保持适度宽松的水平；

对于短融市场来说，虽然前期收益率有明显下行，但相对较高的绝对收益率水平和相对合理的信用利差仍然确认了其较为显着的配置价值。

**中票交易宜快进快出,配置注意控制久期**

目前来看，上周中票收益率的下行可能归因于资金面的宽松以及年初机构投资者配置需求上升引致的供求失衡；

从具体的行情看，更多是由中高等级收益率下行带动各等级品种收益率的平行下移，等级间的利差变动相对较小，这与我们在年度报告中提及的“各等级债收益率联动概率较大，城投债和低等级中票进一步下行动力取决于高等级债的下行空间”相一致；

对于中票市场的未来走势，短期来看，适度宽松的资金面以及商业银行理财等产品的被动需求可能仍将对市场形成一定的支撑，但是我们仍然需要关注经济基本面可能带来的风险，在社会融资总量保持高位、降低社会融资成本等因素的支撑下，经济继续回升的概率较大，进而推动通胀水平继续上行，可能对债券市场形成一定的压力，这一点从上周利率产品收益率相对稳定可以得到印证.

从利差水平看，上周中票收益率的下行也使得其与同期限政策性金融债的利差明显下降，进一步收窄的空间较为有限，同时考虑到资金面可能面临的波动因素，我们建议交易型投资者以快进快出为宜，而配置型投资者应注意控制投资的总体久期。

**城投债走势继续与中高评级品种联动**

城投债市场同样表现较好， 6-7年期提前还本的中西部低级城投债上周末则达到6.7-6.8%的水平，下行幅度在10-15BP，收益率下行的原因同样是资金面趋于宽松以及供求阶段性失衡所致。

其中年前四部委关于整顿地方政府违规融资的通知引发了市场对于城投债供给下降的预期。

具体来看，上述通知对于地方政府违规担保以及BT项目的限制可能对城投债审批带来一定扰动，但是由于城投债审批周期较长，在短期内引致城投债供给大幅下降的概率较低；

而且在城镇化以及降低社会融资成本等政策目标的指导下，考虑到信托等渠道受到一定限制，城投债可能仍将是地方政府融资主要渠道之一，其供给虽然可能在某些阶段存在一定波动，但总量上升的概率仍然较大.