投行观点: 中国A股今年可上涨约两成,因估值修复及盈利改善--瑞银证券

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透上海1月14日 - 国际知名投行--瑞银集团 旗下中国合资券商瑞银证券首席证券策略分析师陈李周一表示,随着蓝筹股估值进一步修复及今年上市公司盈利改善,今年A股大盘的可上涨空间约两成.
"整个A股,2013年可取得20%甚至更高的回报."他在出席瑞银大中华研讨会间隙对记者表示,在股市熊市尾段,估值往往先于盈利预测企稳,就象2012年股市虽大多时间下跌,但估值却已经稳住了.去年12月银行地产等蓝筹股已经大幅反弹,但今年A股市场估值仍有上行空间.
他解释称,今年国内流动性有望改善,货币供应增速加快;监管层对影子银行的清理还可能会挤出一部分闲散资金;而且国际资金今年将全球再配置,部分会流向新兴市场,因此今年象沪深300指数 权重股市盈率可能从目前的8倍提高至9倍以上.
他说,中国今年经济增速有望略高于去年,一般而言,名义GDP增速每提高1个百分点,非金融企业资本回报率(ROE)可提高0.4个百分点.因此预计A股公司整体净利可提高9-10%,其中非金融企业增速可达12%以上.
沪综指 周一午后已上涨2.56%;而沪深300指数上涨3.3%.
他还指出,A股市场传统是一个政策市,展望未来,证监会可能会加速境外合格机构投资者(QFII)和人民币境外合格机构投资者(RQFII)的开放,资本市场的改革将给股市更多支撑.
中国证监会主席郭树清周一称,RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QFII(合格境外机构投资者)的投资额度,可以扩大到目前10倍的水平.
"QFII和RQFII目前在股市的投资占比为1.5-1.6%,希望这个规模可以扩大9-10倍."他表示,会进一步做更多工作、改善现有投资环境,包括QDII(合格境内机构投资者)结构进一步优化,将来在适时推动QDII2(合格境内个人投资者).(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。