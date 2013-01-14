中国金融: 中投公司对美国国债"买的比较少",多配其他资产--董事长

路透香港1月14日 - 中国主权财富基金--中投公司 董事长楼继伟周一称,美国国债目前还是安全的资产,但花费的代价太高,因此中投公司对美国国债"买的比较少",并多配一些其他资产以减少美债带来的不明朗.

他在香港出席亚洲金融论坛时作以上表示.他并称,今后随着美国经济复苏,利率上升,债券变成不值钱,因此买美债是一个很难的决策.

"我们的做法是买的比较少,希望在稳定回报、绝对收益、股票等其他各样资产都多配一些."他说.

楼继伟此前接受路透专访时透露,中投公司去年的海外投资收益要强很多,扭转前年亏损状况大局已定.他并指出,对于欧洲下一阶段的复苏前景仍存担忧,不会买问题国家的国债,也不会碰该区域内的银行.但他也表示,考虑到金融市场的流动性,未来的投资重点仍将集中在发达国家,但也会相对重视中国周边国家. (完)