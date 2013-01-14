中国金融: 中投公司对美国国债"买的比较少",多配其他资产--董事长

全球经济：欧洲财长承认G20将达不到通过改革实现经济额外增长的目标
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
路透香港1月14日 - 中国主权财富基金--中投公司 董事长楼继伟周一称,美国国债目前还是安全的资产,但花费的代价太高,因此中投公司对美国国债"买的比较少",并多配一些其他资产以减少美债带来的不明朗.
他在香港出席亚洲金融论坛时作以上表示.他并称,今后随着美国经济复苏,利率上升,债券变成不值钱,因此买美债是一个很难的决策.
"我们的做法是买的比较少,希望在稳定回报、绝对收益、股票等其他各样资产都多配一些."他说.
楼继伟此前接受路透专访时透露,中投公司去年的海外投资收益要强很多,扭转前年亏损状况大局已定.他并指出,对于欧洲下一阶段的复苏前景仍存担忧,不会买问题国家的国债,也不会碰该区域内的银行.但他也表示,考虑到金融市场的流动性,未来的投资重点仍将集中在发达国家,但也会相对重视中国周边国家. (完)
(记者 雷美珍; 审校 曾祥进)
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。