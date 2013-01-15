《交易视点》离岸人民币债价格强势上涨,后市关注调整风险--中信证券

路透北京1月15日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，在宏观层面改善、行业业绩提升的背景下，2013年点心债发行人出现信用风险的概率不高，投资者应更多关注市场风险。

目前高收益率债平均收益率已降至5.3%左右，续降空间有限，应防范未来可能出现的价格调整。对有盯市压力的机构，可以考虑逐步降低仓位，锁定收益。

**前海跨境人民币贷款业务正式启动**

《前海跨境人民币贷款管理暂行办法》和《前海跨境人民币贷款管理暂行办法实施细则》相继发布，以上两个文件标志着深圳前海地区跨境人民币贷款业务已经正式启动，离岸人民币的使用范围进一步拓宽。

在上述背景下，各大银行都加紧了对人民币存款的争夺。1月份已经公布的1年期（含）以上离岸人民币存款证发行规模已经达到约人民币65亿元，接近去年12月全月的规模。

**香港债券市场行情火爆**

（1）房企美元债融资潮涌。一方面，各大房企抓住时机，加快在美元债市场融资，通过借新还旧降低成本。

另一方面，海外投资者蜂拥而至，追逐高票息的房地产新券，导致近期新发债券需求远大于供给；

（2）海外投资者对信用风险的担忧似乎已经烟消云散，点心债受到各类投资者青睐，供需关系再次成为行情演变的推手。

年初以来，高收益债的平均收益率大幅下滑31bp至5.36%。

**市场研判和投资策略**

2013年在宏观层面改善、行业业绩提升的背景下，点心债发行人出现信用风险的概率不高。我们认为，在本轮点心债价格大涨以后，投资者应更多关注市场风险。

目前，高收益率债平均收益率已降至5.3%左右，继续下行的空间有限，应防范未来可能出现的价格调整。对于有盯市压力的机构，可以考虑逐步降低仓位，锁定收益。

**海南航空信用分析**

海南航空的优势是控股股东为海南省国资委旗下的海发控股，且公司自身具有较高的行业地位和较强的盈利能力，现金获取能力较强，经营性现金流状况良好。

需要关注的因素有资产负债率较高、未来资金压力和偿债压力大、行业竞争激烈、油价和汇率因素以及关联交易等。

总体考虑，我们给予海南航空内部评级为D1，相当于国内外部评级AA级别.(完)