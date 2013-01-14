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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 14:25 BJT

欧洲个股: 大众汽车2012年在中国大陆和香港汽车销量增24.5%

路透北京1月14日 - 德国大众汽车 周一称,大众和其中国合资公司2012年在中国大陆和香港的汽车销量增长24.5%,达到281万辆.该增幅高于2011年17.7%的增长率.

大众在中国同一汽集团和上汽集团 合作生产汽车.(完) (编译 侯向明; 审校 张若琪)
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