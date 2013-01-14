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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 14:18 BJT

路透基点: 台湾润泰创新进行26亿台币再融资

路透香港1月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,润泰创新国际正在市场上进行26亿台币(9,000万美元)再融资.

消息人士称台湾银行在牵头安排是次贷款.

借款人曾于2012年10月签署一项五年期50亿台币循环信用,利率为较90天或180天期台湾次级市场商业本票利率加码135基点,综合收益为135.6至136.2基点.(完) (编译 石冠兰; 审校 程琳)
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