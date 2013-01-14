台湾货币市场: 1月15日及本提存期资金预期变化一览表

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
路透台北1月15日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行存单到期71亿台币 紧缩因素: --央行料发行存单 --"102甲2期"公债发行,金额400亿台币,年期为五年. ============================================================== (本提存期) 宽松因素: --央行存单到期2兆(万亿)7,912.65亿台币 : 01/16 3,939.6亿 01/17 230.5亿 01/18 3,816.65亿 01/19 317.5亿 01/20 2,829亿 01/21 472.5亿 01/22 94亿 01/23 2,681.7亿 01/24 211亿 01/25 3,175.85亿 01/26 185亿 01/27 2,771.5亿 01/28 109.95亿 01/29 53亿 01/30 117亿 01/31 34亿 02/01 6,873.9亿 --公债还本付息846.685亿台币: 01/16 97甲1期公债还本 750亿 01/16 97甲1期公债付息 17.8125亿 01/18 89甲7期公债付息 31.25亿 01/20 101甲2期公债付息 13亿 01/21 98甲1期公债付息 7亿 01/22 88甲3期公债付息 14.1225亿 01/28 99甲2期公债付息 13.5亿 --月底军公教薪饷拨款. 紧缩因素: --1/21: "财102-1期"国库券发行,金额250亿台币,期限182天,18日标售. --1/28: "102甲3期"公债发行,金额400亿台币,年期为20年,23日标售. --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
================== 今日重要政经消息================= 4月10日（周一） 09:30 华宝国际股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月11日（周二） *国泰君安首日挂牌。 10:00 康臣药业股东特别大会。 11:00 贝莱德中国市场展望记者会。 15:30 银基集团股东特别大会。 4月12日（周三） 普拉达（PRADA）公布全年业绩。 10:30 太平洋航运股东周年大会。 4月13日（周四） 公布3月份外汇基金境外资产。 迅销公布中期业绩。 远东环球公布首季业绩。 4月14日（周五） 耶稣受难节公众假期。 4月17日（周一） 复活节公