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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 07:59 BJT

台湾经济指标预测--1月15日至2月23日

以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
     
 *  1月21日当周
 日期    当地时间    经济指标/活动            公布月   预估值              前值
                                           份                  
 1/21    1600        外销订单                    12月      --  +11.1%(年变动率)
 1/22    0830        季调失业率                  12月      --            +4.27%
 1/23    1600        工业生产                    12月      --            +5.85%
 1/25    1600        M2货币总计数                12月      --            +3.26%
   
 *  2月4日当周
 2/5     1610        外汇存底                  1月底        --   4,31.69亿美元
 2/5     0830        消费者物价指数(CPI)         1月        --          +1.61%
 2/7     1600        出口                        1月        --           +9.0%
                                                                
  
 *  2月18日当周
 2/23    1610        经常帐                    第四季     --   顺差116.4亿美元
 
  --     --          国内生产总值(GDP)         第四季     --   +0.98%(年变动率
                                                                             )
  --     --          央行理监事会议            第一季     --  重贴现率1.875%
    * 参看全球经济数据相关资料,可点选  
    * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
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