台湾汇市: 台币收低结束连三升行情,市场再陷左右为难

* 缺乏消息面,市场再陷胶着 * 台股表现不佳缺上攻力道 * 明日主交投区料落于28.945上下 路透台北1月14日 - 台币兑美元 周一收低1.9分,结束此前连续三天升值.在国际 外汇市场对风险货币胃纳转为谨慎之后,台币周一盘中虽一度续创逾16个月高位,但盘中追价 意愿低落,加以台股于平盘附近来回,外资少见汇入,终令台币以走低作收. 汇银人士指出,此前主导台币升值的外资,盘中在在岸人民币 回贬后,也同步于 台湾外汇市场回补美元,不愿冒险独押台币走升.而出口商的美元抛盘卖单也挂在28.950之上, 不急于抛售,同样令台币上攻无力.全天台币主交投区囿于极窄的28.940-28.950之间. "28.930看起来暂时成为压力区,如果没有其他消息驱动,本周台币就在28.950上下几分来 回."一本地银行交易员说. 台币盘中高位28.928续创逾16个月高位,前高为2011年9月1日报28.910,但仅昙花一现,未 能续强. 市场人士指出,台币本周或暂事休息,待国际盘再度走出方向,或农历春节前的台币资金需 求效应逐渐显现,才会再有一波攻势.但目前看来出口商在28.980以上卖压沉重,台币仍是"易 升难贬".不过他们认为,台股若能再有上攻力道,更能助益台币升破当前区间. 此外,本周美联储官员的谈话也成为汇市的观察焦点之一.交易员试图从美国官员的谈话 中厘清美国宽松政策的具体效应. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点折价趋于收敛, 一个月期折价回到仅约5-6分,显示市场对风险货币趋于保守看待. 台股加权指数 周一微幅收扬0.06%,报7,823.97点;外资及陆资今日在台股卖超15. 59亿台币,由买转卖. 新兴汇市方面,印尼卢比周一走软,市场担忧在政府标债前资金外流.其他亚洲新兴市场货 币涨跌不一,各国当局暂缓干预操作. 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一名高官周五对全球货币战之争提出警告,称以邻为壑 的货币政策只会损及全球贸易和相关经济体. 本周重要事件及数据包括周二欧洲货币杂志(Euromoney)召开中欧和东欧会议、美国公布 生产者物价指数(PPI);周三美国公布12月消费者物价指数(CPI);周四美国12月房屋开工和建 筑许可;周五中国政府举行国民经济运行发布会,公布固定资产投资等数据. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.058 29.039 28.928-29.060 29.060 7.00 9.08 元太外汇经纪公司 28.960 28.951 28.935-28.985 28.985 3.23 4.28 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.065/-0.050 -0.085/-0.075 美元/台币六个月期 -0.290/-0.265 -0.315/-0.290 (完)