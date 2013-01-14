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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 16:54 BJT

台湾汇市: 台币收低结束连三升行情,市场再陷左右为难

* 缺乏消息面,市场再陷胶着
    * 台股表现不佳缺上攻力道
    * 明日主交投区料落于28.945上下

    路透台北1月14日 - 台币兑美元 周一收低1.9分,结束此前连续三天升值.在国际
外汇市场对风险货币胃纳转为谨慎之后,台币周一盘中虽一度续创逾16个月高位,但盘中追价
意愿低落,加以台股于平盘附近来回,外资少见汇入,终令台币以走低作收.
      
    汇银人士指出,此前主导台币升值的外资,盘中在在岸人民币 回贬后,也同步于
台湾外汇市场回补美元,不愿冒险独押台币走升.而出口商的美元抛盘卖单也挂在28.950之上,
不急于抛售,同样令台币上攻无力.全天台币主交投区囿于极窄的28.940-28.950之间.
      
    "28.930看起来暂时成为压力区,如果没有其他消息驱动,本周台币就在28.950上下几分来
回."一本地银行交易员说.
      
    台币盘中高位28.928续创逾16个月高位,前高为2011年9月1日报28.910,但仅昙花一现,未
能续强.
      
    市场人士指出,台币本周或暂事休息,待国际盘再度走出方向,或农历春节前的台币资金需
求效应逐渐显现,才会再有一波攻势.但目前看来出口商在28.980以上卖压沉重,台币仍是"易
升难贬".不过他们认为,台股若能再有上攻力道,更能助益台币升破当前区间.
    
    此外,本周美联储官员的谈话也成为汇市的观察焦点之一.交易员试图从美国官员的谈话
中厘清美国宽松政策的具体效应.
      
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点折价趋于收敛,
一个月期折价回到仅约5-6分,显示市场对风险货币趋于保守看待.
    
    台股加权指数 周一微幅收扬0.06%,报7,823.97点;外资及陆资今日在台股卖超15.
59亿台币,由买转卖. 
    
    新兴汇市方面,印尼卢比周一走软,市场担忧在政府标债前资金外流.其他亚洲新兴市场货
币涨跌不一,各国当局暂缓干预操作. 
    
    美国联邦储备理事会(美联储,FED)一名高官周五对全球货币战之争提出警告,称以邻为壑
的货币政策只会损及全球贸易和相关经济体. 
    
    本周重要事件及数据包括周二欧洲货币杂志(Euromoney)召开中欧和东欧会议、美国公布
生产者物价指数(PPI);周三美国公布12月消费者物价指数(CPI);周四美国12月房屋开工和建
筑许可;周五中国政府举行国民经济运行发布会,公布固定资产投资等数据.
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见 
     
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  29.058     29.039    28.928-29.060   29.060   7.00     9.08
                                                                          
 元太外汇经纪公司  28.960     28.951    28.935-28.985   28.985   3.23     4.28
                                                                          
 
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 美元/台币六个月期         -0.290/-0.265     -0.315/-0.290    (完)
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