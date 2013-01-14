中国经济: 为建设生态文明中国需要绿色税收和财政改革--亚行报告

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透北京1月14日 - 当眼下中国诸多城市在成为雾都时,亚洲开发银行周一在北京发布环境分析报告称,为建设生态文明,中国的政策制定者们需要采取全面的财政、经济和法律措施.
亚行报告建议中国政府改革资源定价机制,并引入绿色税收制度.该制度将对资源开采以及污染物和二氧化碳排放征税,允许将污染控制设备的投资抵扣税款.
同时财政改革应该与此类经济激励措施一并推出.这将使环境税的税收收入和节省款项循环到省级以下政府,鼓励他们进一步加大环境保护和资源节约方面的投资.
报告还建议政府为"生态补偿"设立一个国家性监管框架,政府或私营部门向提供生态服务保护的家庭,社区或当地政府给予经济补偿.
"中国面临的环境挑战可以说比任何其他国家都复杂."亚行驻中国代表处首席代表哈米德·谢里夫称,"虽然中国环境在许多方面已经得到改善,但是由于环境压力增大,整体形势仍在恶化.中国的环境形势在达到转折点之前还有许多事情要做."
报告称,尽管过去五年中国在环保领域取得一些成就,但在水质污染、水资源短缺和固体废弃物方面仍面临潜在危机.城市和工业废水处理与固体废弃物管理仍是主要挑战.解决这些问题将需要创新的战略,法规和经济刺激措施.
连续三天中国有33个城市的部分检测站点检测数据超过300,即空气质量达到了严重污染,北京由此发布史上首个霾橙色预警.据中央气象台网站消息,中央气象台继续发布雾霾黄色预警,中东部雾霾天气将持续至16日.(完) (发稿 沈燕/乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。