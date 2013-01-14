中国股市: 沪综指收涨3.1%至近七个月新高,券商等金融股受QFII利好提振领涨

路透北京1月14日 - 中国股市沪综指周一放量收涨3%至近七个月新高,券商等金融股领 涨.分析师指出,证监会主席表态称QFII规模可扩大及近日市场流动性相对宽裕是今日个股全 线全普涨的主要原因,预计有效突破2,300点之后,大盘或可继续上行. 沪综指 收报2,311.740点,涨68.743点或3.06%,此前高位为今年6月18日的2,316. 052点;上海A股今日成交额为1,231亿元人民币,创自去年5月2日的1,236亿元来新高,上周五 成交为1,011亿元. "2,300点突破后市场或将继续高歌猛进,阻力点位上看2,500点.目前市场强劲且资金面 宽松,且有了一定的财富效应后A股亦有资金回流."华西证券研究所研究主管曹雪峰指出. 受证监会主席表态提振,今日券商等金融板块表现强劲,上证180金融指数 收 涨4.96%,其中国金证券 涨停,报18.25元. 中国证监会主席郭树清周一称,RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QFII(合格境外机 构投资者)的投资规模,可以扩大到目前10倍的水平. 沪深300指数 收扬3.81%,报2,577.725点.沪深300指数1月合约 尾盘报2 ,585.2点,涨3.68%,成交量为732,027手.(完)