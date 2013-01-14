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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 17:01 BJT

香港金融: 外汇基金去年录得1,086亿港元投资收益,创历来次高

路透香港1月14日 - 香港金融管理局周一宣布,外汇基金2012年全年录得1,086亿港元的投资收益,按年增加三倍,且为历来第二高水平.

金管局总裁陈德霖表示,去年外汇基金的投资回报率为8%,比2011年的1.1%大幅改善.而2011年外汇基金的投资收益为271亿港元.

"去年外汇基金回报不俗,但实际金融环境十分不稳定,今年市场仍存许多不稳定因素...,金管局会继续小心谨慎管理外汇基金,确保中长期投资回报."陈德霖说.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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