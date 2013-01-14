香港股市: 收高,金融和地产类股领涨但利丰大跌

沪深300指数 收高3.8%至2,577.7点.该指数上周下滑1.6%.沪综指 收高3.1%至2,311.7点,上周下跌1.5%.

环球消费品出口及物流集团--利丰 股价跌至三个月低点,意外的获利预警令"三年计划"目标是否能在今年完成生变,投行纷纷调降评级及目标价.

中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫能源控股有限公司 股价下跌4.3%,该公司周五称预计2012年将录得钜额亏损,因受美国向中国光伏产品征收双反税、欧债危机影响光伏电站融资等不利因素的影响.