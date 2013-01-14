《中国新债》乐山市商业银行近期将发行15亿元小微企业金融债--消息

路透北京1月14日 - 消息人士周一称,乐山市商业银行将于近期在银行间债市簿记建档发行15亿元人民币固息金融债,用于发放小微企业贷款.期限分别为三年和五年.

接近交易的消息人士表示,该期债券的主承销商为中信证券 ,发行人主体信用评级和债项评级均为A级.

同时,本期债券3年期利率定价区间为5.6%-6.1%;5年期区间则在5.8%-6.3%.

乐山商行相关负责人在接受路透查询时称,上述期债券确实将于近期发行,但未透露细节.

乐山市商业银行成立于1997年,截至2012年6月末,该行资产总额237.84亿元,其中贷款净额104.30亿元;负债总额218.96亿元;资本充足率14.45%,核心资本充足率12.24%.2012年1-6月,乐山商行实现营业收入5.20亿元,净利润2.82亿元.

银监会去年发布通知称,支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务.明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整后存贷比"时,可在分子项中予以扣除.