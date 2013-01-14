《中国新债》乐山市商业银行近期将发行15亿元小微企业金融债--消息

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透北京1月14日 - 消息人士周一称,乐山市商业银行将于近期在银行间债市簿记建档发行15亿元人民币固息金融债,用于发放小微企业贷款.期限分别为三年和五年.
接近交易的消息人士表示,该期债券的主承销商为中信证券 ,发行人主体信用评级和债项评级均为A级.
同时,本期债券3年期利率定价区间为5.6%-6.1%;5年期区间则在5.8%-6.3%.
乐山商行相关负责人在接受路透查询时称,上述期债券确实将于近期发行,但未透露细节.
乐山市商业银行成立于1997年,截至2012年6月末,该行资产总额237.84亿元,其中贷款净额104.30亿元;负债总额218.96亿元;资本充足率14.45%,核心资本充足率12.24%.2012年1-6月,乐山商行实现营业收入5.20亿元,净利润2.82亿元.
银监会去年发布通知称,支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务.明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整后存贷比"时,可在分子项中予以扣除.
通知发布后,已有兴业银行 等多家股份制银行,及宁波鄞州银行、汉口银行等小型地方性银行先后发行了小微企业贷款专项金融债.据统计显示,2012年23期商业银行债中,有20期债券的募集资金全部用于小微企业金融服务,合计发行规模达1,665亿元,达到本年度商业银行债发行总量的98.7%.(完) (发稿 尹嫄婷 审校 屈桂娟)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。