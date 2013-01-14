台湾债市: 殖利率平盘附近游走,台币强势效应有限

路透台北1月14日 - 台湾债市殖利率周一涨跌互见,但幅度皆有限.10年券101/9在换券与15年券102/1表现 偏强夹击下动弹不得,市场交易重心移往五年券102/2.该券有台币升值的资金题材支撑,今日走势略为偏强. 交易商指出,今日台债基本上随股市浮动,盘初大盘加权股价指数 一度跌约1%,债市殖利率走低,惟 股市收盘由黑翻红,也让殖利率的跌幅收敛.在缺乏明显题材带动下,近日债市料随美债与台股走势变动,102/2 殖利率区间在0.90-0.91%;101/9则看在1.165-1.175%. 此外,今日台币兑美元 持续升值,不过碍于央行的管控.交易商表示,外资仅在公司债次级市场买进 台电、中钢等标的,至于公债市场则只有资金行情的想像题材. "台币虽然走强,但对台债没什么影响."一证券商交易主管说. 他也提及,101/9的空单量虽达50亿台币,不过其中大部分属于策略性放空,纯粹的空单量不多.依据过去经 验,农历年前由于市场资金充沛,债市要走空不易. 台湾股市周一收平盘,加权股价指数 小涨4.82点至7,823.97点.开盘时下跌0.3%,盘中一度低见至7, 731.32点. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.05 0.9070 0.9020-0.9070 71.0 10 101/9 +0.05 1.1710 1.1662-1.1710 29.5 15 102/1 -0.45 1.4500 1.4500-1.4525 5.5 交易员认为,受央行限制外资持有债券不得逾总额30%规定的限制,近期热钱流入后,对公债市场的带动效果 都不大.甚至在公司债的次级交易市场,也不太容易见到超低利率的成交案例. "买盘都很聪明,懂得坚持利率才愿意买."一寿险业公司债交易员说. 另一证券商交易主管则称,近期外汇市场的波动对债市影响有限,本周将优先观察台积电 与鸿海< 2317.TW>等公司债标售的结果,此或将反映实质买盘对利率的最新看法. 台积电周二将招标五、七及10年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间分别为1.25-1.265%、1 .35-1.40%与1.50-1.54%. 鸿海 同日将招标五及七年期无担保公司债.路透调查显示, 得标利率预估区间分别为1.30-1.35%、1.40-1.45%. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 15 102/1 1.4500 10 101/9 1.1710 5 101/6 0.9000 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)