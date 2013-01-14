版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 15:41 BJT

台湾债市: 殖利率平盘附近游走,台币强势效应有限

路透台北1月14日 - 台湾债市殖利率周一涨跌互见,但幅度皆有限.10年券101/9在换券与15年券102/1表现
偏强夹击下动弹不得,市场交易重心移往五年券102/2.该券有台币升值的资金题材支撑,今日走势略为偏强.
    
    交易商指出,今日台债基本上随股市浮动,盘初大盘加权股价指数 一度跌约1%,债市殖利率走低,惟
股市收盘由黑翻红,也让殖利率的跌幅收敛.在缺乏明显题材带动下,近日债市料随美债与台股走势变动,102/2
殖利率区间在0.90-0.91%;101/9则看在1.165-1.175%.
    
    此外,今日台币兑美元 持续升值,不过碍于央行的管控.交易商表示,外资仅在公司债次级市场买进
台电、中钢等标的,至于公债市场则只有资金行情的想像题材.

    "台币虽然走强,但对台债没什么影响."一证券商交易主管说.
    
    他也提及,101/9的空单量虽达50亿台币,不过其中大部分属于策略性放空,纯粹的空单量不多.依据过去经
验,农历年前由于市场资金充沛,债市要走空不易. 
     
    台湾股市周一收平盘,加权股价指数 小涨4.82点至7,823.97点.开盘时下跌0.3%,盘中一度低见至7,
731.32点.         
    
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      102/2                     -0.05      0.9070   0.9020-0.9070        71.0
      10      101/9                     +0.05      1.1710   1.1662-1.1710        29.5
      15      102/1                     -0.45      1.4500   1.4500-1.4525         5.5
    交易员认为,受央行限制外资持有债券不得逾总额30%规定的限制,近期热钱流入后,对公债市场的带动效果
都不大.甚至在公司债的次级交易市场,也不太容易见到超低利率的成交案例.
    
    "买盘都很聪明,懂得坚持利率才愿意买."一寿险业公司债交易员说.
    
    另一证券商交易主管则称,近期外汇市场的波动对债市影响有限,本周将优先观察台积电         与鸿海<
2317.TW>等公司债标售的结果,此或将反映实质买盘对利率的最新看法.

    台积电周二将招标五、七及10年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间分别为1.25-1.265%、1
.35-1.40%与1.50-1.54%.               鸿海         同日将招标五及七年期无担保公司债.路透调查显示,
得标利率预估区间分别为1.30-1.35%、1.40-1.45%.               
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       101/7                     没有成交
         15       102/1                       1.4500
         10       101/9                       1.1710
          5       101/6                       0.9000
          2       101/3                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐