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债券 | 2013年 1月 14日 星期一 15:36 BJT

欧元债市: 德债期货开盘上涨,上周五曾急剧下跌

德债期货 上涨17个跳动点至142.48.周五一度跌至六周低位142.05.

德国商业银行分析师Rainer Guntermann称,"随着德国将要标售10年期公债,技术面观点是新指标公债收益率应会小涨."

"收益率在本周中段时间升至1.70%也不意外."

德国将于周三发售50亿欧元2023年到期的公债.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 张若琪)
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