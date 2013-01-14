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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 15:35 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:欧元走势坚挺,日圆进一步下跌

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* 美元/日圆上涨0.6%,欧元/日圆升0.8%,欧元/美元上升0.3%,亚洲股市走坚.

* 日本首相安倍晋三的讲话显示出对日本央行政策的强硬立场,引发新的日圆卖盘,尽管东京市场逢假期休市.

* 美元/日圆最高升到89.67,受制于90.00的期权障碍和之上的强劲技术阻力.

* 欧元/日圆触及120.13的高点,欧元/美元受激励涨至1.3404,目前1.3296构成支撑.

* 接下来重大事件包括欧元区工业生产数据,美联储官员威廉姆斯和洛克哈特的讲话,2100 GMT时贝南克的演讲为关注焦点.(完)

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