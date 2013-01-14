中国债市: 利率互换曲线略现陡峭,市场多数预期长短端走势或续分化

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透北京1月14日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一略现陡峭化,且交易人士认为,如果短期资金面充裕格局延续,另一方面宏观经济温和回暖的预期获得不断印证,预计曲线有望续写陡峭化趋势.
"短端资金比较泛滥,所以一年就上不上去,长端相对来说想象空间比较大."上海一银行交易员称,不过因为央行滚动逆回购操作后,逆回购利率对二级资金利率的影响已不言而喻,而二级资金价格一定程度封锁了IRS短端下探幅度.
中国银行间资金市场周一隔夜回购利率持稳,七天期品种加权利率小涨,不过仍徘徊在近一个月低点附近.交易员称,目前市场流动性依旧较为充裕,供给强劲压制回购利率上行空间.
上述交易员并提到,从全年市场走势看,预测曲线小幅上移或是大概率事件,"如果(资金市场中七天期回购利率)重新回到3.3%上方的话,曲线就会略微平坦化往上移一点吧,不过移得不多."
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.3500/3.4500 3.3200/3.3970 3.5520/3.6400 3.7680/3.8520 3.7625/4.0575
上日 3.3700/3.4700 3.3200/3.4000 3.5540/3.6420 3.7720/3.8570 3.7525/4.0625
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变动 -0.0200/-0.0200 +0.0000/-0.0030 -0.0020/-0.0020 -0.0040/-0.0050 +0.0100/-0.0050
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.(完) (发稿 康熙泽; 审校 曾祥进)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。