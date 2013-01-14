中国债市: 利率互换曲线略现陡峭,市场多数预期长短端走势或续分化

路透北京1月14日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一略现陡峭化,且交易人士认为,如果短期资金面充裕格局延续,另一方面宏观经济温和回暖的预期获得不断印证,预计曲线有望续写陡峭化趋势.

"短端资金比较泛滥,所以一年就上不上去,长端相对来说想象空间比较大."上海一银行交易员称,不过因为央行滚动逆回购操作后,逆回购利率对二级资金利率的影响已不言而喻,而二级资金价格一定程度封锁了IRS短端下探幅度.

中国银行间资金市场周一隔夜回购利率持稳,七天期品种加权利率小涨,不过仍徘徊在近一个月低点附近.交易员称,目前市场流动性依旧较为充裕,供给强劲压制回购利率上行空间.

上述交易员并提到,从全年市场走势看,预测曲线小幅上移或是大概率事件,"如果(资金市场中七天期回购利率)重新回到3.3%上方的话,曲线就会略微平坦化往上移一点吧,不过移得不多."

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.3500/3.4500 3.3200/3.3970 3.5520/3.6400 3.7680/3.8520 3.7625/4.0575

上日 3.3700/3.4700 3.3200/3.4000 3.5540/3.6420 3.7720/3.8570 3.7525/4.0625

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变动 -0.0200/-0.0200 +0.0000/-0.0030 -0.0020/-0.0020 -0.0040/-0.0050 +0.0100/-0.0050

注: 以上数据均为按季度计算报价