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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 15:42 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月14日

路透北京1月14日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:38时,1港元=0.80209人民币
HKDCNY=R)
    
  公司名     A股代码        B股代码     A股股价(  B股股价  A/B股
                                          元)     (港元)    比价
  万科                                     10.12    12.50    1.01
                                                           
  深物业                                    6.97     5.50    1.58
                                                           
  南玻                                      8.82     6.00    1.83
                                                           
  深康佳                                    3.22     2.44    1.65
                                                           
  ST中华                                    4.19     1.56    3.35
                                                           
  ST中冠                                    6.94     3.21    2.70
                                                           
  深深宝                                    8.42     5.73    1.83
                                                           
  深华发                                    6.72     3.48    2.41
                                                           
  深赤湾                                   10.02    11.06    1.13
                                                           
  招商地                                   30.10    28.00    1.34
 产                                                        
  特力                                      6.34     3.59    2.20
                                                           
  飞亚达                                    7.99     7.59    1.31
                                                           
  一致药                                   34.61    31.60    1.37
 业                                                        
  深深房                                    3.97     2.90    1.71
                                                           
  ST盛润                                    9.41     5.11    2.30
                                                           
  深南电                                    4.37     2.62    2.08
                                                           
  深纺织                                    8.30     5.45    1.90
                                                           
  方大集                                    4.37     2.73    2.00
 团                                                        
  深国商                                   15.50    10.35    1.87
                                                           
  深赛格                                    4.79     2.83    2.11
                                                           
  宝石                                     12.27     7.40    2.07
                                                           
  小天鹅                                    9.42     8.44    1.39
                                                           
  粤高速                                    3.20     2.88    1.39
                                                           
  晨鸣纸                                    4.08     3.46    1.47
 业                                                        
  ST珠江                                    2.93     1.98    1.84
                                                           
  丽珠                                     33.90    28.30    1.49
                                                           
  美菱电                                    3.82     3.76    1.27
 器                                                        
  大冷股                                    6.92     5.27    1.64
 份                                                        
  粤电力                                    5.72     4.80    1.49
                                                           
  佛山照                                    6.66     5.62    1.48
 明                                                        
  江铃汽                                   17.39    18.46    1.17
 车                                                        
  沙隆达                                    6.08     3.65    2.08
                                                           
  苏常柴                                    5.68     3.83    1.85
                                                           
  威孚高                                   32.20    27.63    1.45
 科                                                        
  古井贡                                   37.94    28.51    1.66
 酒                                                        
  ST东海                                    3.37     2.55    1.65
                                                           
  长安汽                                    6.74     5.04    1.67
 车                                                        
  京东方                                    2.32     1.67    1.73
                                                           
  鲁泰                                      7.15     7.22    1.23
                                                           
  本钢板                                    3.51     2.76    1.59
 材                                                        
  张裕                                     47.35    48.00    1.23
                                                           
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
 
 (整理 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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