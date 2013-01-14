《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月14日

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透北京1月14日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:38时,1港元=0.80209人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价 A/B股 元) (港元) 比价 万科 10.12 12.50 1.01 深物业 6.97 5.50 1.58 南玻 8.82 6.00 1.83 深康佳 3.22 2.44 1.65 ST中华 4.19 1.56 3.35 ST中冠 6.94 3.21 2.70 深深宝 8.42 5.73 1.83 深华发 6.72 3.48 2.41 深赤湾 10.02 11.06 1.13 招商地 30.10 28.00 1.34 产 特力 6.34 3.59 2.20 飞亚达 7.99 7.59 1.31 一致药 34.61 31.60 1.37 业 深深房 3.97 2.90 1.71 ST盛润 9.41 5.11 2.30 深南电 4.37 2.62 2.08 深纺织 8.30 5.45 1.90 方大集 4.37 2.73 2.00 团 深国商 15.50 10.35 1.87 深赛格 4.79 2.83 2.11 宝石 12.27 7.40 2.07 小天鹅 9.42 8.44 1.39 粤高速 3.20 2.88 1.39 晨鸣纸 4.08 3.46 1.47 业 ST珠江 2.93 1.98 1.84 丽珠 33.90 28.30 1.49 美菱电 3.82 3.76 1.27 器 大冷股 6.92 5.27 1.64 份 粤电力 5.72 4.80 1.49 佛山照 6.66 5.62 1.48 明 江铃汽 17.39 18.46 1.17 车 沙隆达 6.08 3.65 2.08 苏常柴 5.68 3.83 1.85 威孚高 32.20 27.63 1.45 科 古井贡 37.94 28.51 1.66 酒 ST东海 3.37 2.55 1.65 长安汽 6.74 5.04 1.67 车 京东方 2.32 1.67 1.73 鲁泰 7.15 7.22 1.23 本钢板 3.51 2.76 1.59 材 张裕 47.35 48.00 1.23 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 (整理 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。