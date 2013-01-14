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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 17:11 BJT

表格: LME金属库存最新变化--1月14日

路透伦敦12月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
    品种       最新库存        变动
     铜         329,725        -725
     锡          12,700        持平
     铅         301,525      -1,550
     锌       1,215,875        +225
     铝       5,183,625      +3,150
     镍         147,060      +2,814
   铝合金        87,740        持平
   NASAAC       147,080         -20
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种     库存数据         库存分布              品种     库存数据         库存分布
 铜       MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅     MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡     MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金     MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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