《香港报摘》--其他报纸重要消息1月15日

* 明报 --中国太平 的澄清公告指集团可能会通过发行新股的方式增持子公司的权益,不排除报导里提及的收购母公司持有的股权,但目前仍探讨各种方案的可行性,尚未就收购事项签署任何收购协议. --为使房屋供应达标,政府于施政报告前夕积极物色可推出项目.有消息透露,天水围天荣路轻铁站项目将于短期内抢先招收意向,预料可提供约1,600个住宅单位. * 星岛日报 --行政长官梁振英在网志撰文,预告其首份施政报告将是他未来5年的施政蓝图,会交代他对经济发展、房屋、扶贫和环保等五大范畴的想法.据了解,土地房屋政策会是五大范畴的重中之重,港府会全方位开发土地,新界东北、洪水桥等新发展区,会成为未来发展焦点.消息透露,为减少发展阻力,港府高层倾向重拾公私合营模式进行发展. --德勤中国研究与洞察力中心总监杜志豪表示,在港上市企业仅得6%为海外公司,远较欧美交易所约20%为低,长远而言须向地域分布及行业多元化方向迈进,以维持市场稳定. * 苹果日报 --行政长官梁振英将发表首份施政报告.消息指会交代成立金融发展局及经济发展委员会进展,金融发展局主席由行政会议成员史美伦出任,局方将来会有一位专业界别人士担任专职员工,支援该局营运,但职级不属行政总裁级别. --味千中国 指集团没有大规模关店计画,但承认在连串负面消息下,生意受影响,原计画开店1,000间的目标不变,惟延后一年至2015年.

--华润置地 警告,今年内房仍存在政策风险,强调中央不会容忍内地楼价快速飙升,估计一旦楼价上升过急,将会推出新政策调控楼市. * 东方日报 --滙丰 亚太区业务策略及经济顾问梁兆基认为政府于施政报告再推出辣招压抑楼价可能性不大,又指解决房屋问题应从长远供应入手,每年订下稳定房屋及土地供应目标,令市民有信心会有充裕房屋供应. --平安保险 公布,去年保费收入合共2,336.37亿元人民币,按年上升12.63%;单计12月,其保费收入则约195.1亿元人民币,按年上升9.12%,按月增加8.16%.

--正于美国参加北美车展的广汽 管理层向媒体透露,广汽正争取于2015年实现旗下自有品牌汽车的出口计划,并明言集团会以新能源汽车拓展已发展地区的市场. * 文汇报 --莱坊估价部执行董事梁伟明表示,内地就推行房产税已作出准备,相信当局今年会在部分大城市逐步扩大房产税进行试点,并认为除非有特殊原因,否则中央新领导班子从紧的政策方向不变,估计全年楼价升跌幅度与去年相若. --重庆钢铁 公布,公司于上周四(10日)与重庆市长寿区国土资源局签署"国有土地使用权出让合同",合共约4.94亿元人民币收购三幅地块的土地使用权. --中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出,去年一手私宅买卖合约12,713宗,总值1,318.1亿港元,近4年每年金额均超过1,100亿港元以上.中原预期今年发展商积极推楼盘,一手盘总值可望高达1,800亿港元,金额将会创历史新高. * 大公报 --美联物业首席分析师刘嘉辉预期,"施政报告"会主要针对增加中长期供应,建议政府将楼花期由现时20个月延长至25个月,以纾缓短期供应不足. --香港政府发行的首只通胀挂鈎债券 (iBond),公布第三次债息,按照过去6个月的平均通胀率计算,债息订为年利率3.38厘,将于本月28日派发.(完)