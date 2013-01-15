《香港报摘》--信报1月15日

* 要闻版头条:

--外汇基金年赚千亿港元,增私募房产投资. * 其他:

--美国前财长、现任哈佛大学经济学教授萨默斯(Lawrence H. Summers)在记者会上表示,尽管过去20年中国的消费占GDP比重由15％提升至约33％,惟仍属偏低水平,预计未来5至10年,人民币滙价不会如以往般被明显低估.

--基金股东趁市好减持套现,联想 大股东联想控股配售超威,联想控股旗下Hony Capital以每股3.85至4港元,配售超威1.5亿股份,套现5.8-6亿港元.

--内地近期公布的经济数据,一再反映经济已回稳,惟企业盈利仍需时复苏,继去年的中期业绩后,中资股再度爆发盈警潮,春天百货 、湖南有色金属 、中国高速传动 等在昨日收盘后公布盈警.(完)