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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 08:18 BJT

《香港报摘》--经济日报1月15日

* 要闻版头条:

--"港股直通车"概念重临香港,中证监主席郭树清昨在亚洲金融论坛表示,内地正研究革新QDII(合格境内机构投资者)、QFII(合格境外机构投资者)及RQFII(人民币QFII)等两地资金互动措施,考虑引入中港两地个人投资者参加.措施落实进行,两地势将增加逾万亿元资金互动.

* 其他:

--为保障退休人士,据悉,特首梁振英在施政报告,将提出探讨全面优化强积金(MPF)计划,针对四大重点,包括立法设收费上限、研究降低管理费；推出简单兼回报稳定投资产品,及力争全自由行、即连雇主供款也可任拣受托人等.

--特首梁振英昨日在论坛上称,发表施政报告翌日(周四),将公布设置金融发展局细节.他认为,金融发展局可加强香港作为国际金融中心的竞争力,宣传金融服务行业.

--内地电讯市场优势,未见于新一年重临中移动,市传公司董事长奚国华更于内部通报,需下调2013年利润指标.有分析员指,消息意味中移动今年利润增长,将较去年度更低.(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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