《香港报摘》--经济日报1月15日

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
* 要闻版头条:
--"港股直通车"概念重临香港,中证监主席郭树清昨在亚洲金融论坛表示,内地正研究革新QDII(合格境内机构投资者)、QFII(合格境外机构投资者)及RQFII(人民币QFII)等两地资金互动措施,考虑引入中港两地个人投资者参加.措施落实进行,两地势将增加逾万亿元资金互动.
* 其他:
--为保障退休人士,据悉,特首梁振英在施政报告,将提出探讨全面优化强积金(MPF)计划,针对四大重点,包括立法设收费上限、研究降低管理费；推出简单兼回报稳定投资产品,及力争全自由行、即连雇主供款也可任拣受托人等.
--特首梁振英昨日在论坛上称,发表施政报告翌日(周四),将公布设置金融发展局细节.他认为,金融发展局可加强香港作为国际金融中心的竞争力,宣传金融服务行业.
--内地电讯市场优势,未见于新一年重临中移动,市传公司董事长奚国华更于内部通报,需下调2013年利润指标.有分析员指,消息意味中移动今年利润增长,将较去年度更低.(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当