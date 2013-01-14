《香港在美国上市的主要ADR表现》--1月15日

路透香港1月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7521港元 ) 美股道琼工业指数 周一收高18.89点,或0.14%,报13,507.32点.市场担心苹果 产品需求令后者 股价下挫,此外投资者也准备好迎来令人失望的企业业绩. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 210.440 0.05 15248 16.314 -0.16 中国铝业 12.890 0.55 25872 3.997 -0.08 中国移动 57.940 -0.43 173252 89.831 -0.35 中国人寿 51.590 3.18 95051 26.662 -0.33 中石油 141.860 0.57 25341 10.997 -0.03 中石化 119.070 -0.07 8631 9.230 0.33 汇丰控股 54.490 -0.22 186640 84.482 -0.20 中电信 56.630 1.82 23059 4.390 -0.23 中国联通 17.180 1.12 130249 13.318 0.59 兖州煤业 18.120 0.67 37721 14.047 0.19 华能国际 35.910 -0.64 18729 6.959 0.14 南方航空 28.210 0.36 4731 4.374 -0.60 东方航空 23.030 2.68 2072 1.785 -50.13 中芯国际 3.040 -0.65 73627 0.471 -0.77(完) (整理 李珊珊)