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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 07:58 BJT

《香港在美国上市的主要ADR表现》--1月15日

路透香港1月15日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7521港元      )
 
 美股道琼工业指数      周一收高18.89点,或0.14%,报13,507.32点.市场担心苹果        产品需求令后者
 股价下挫,此外投资者也准备好迎来令人失望的企业业绩. 
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       210.440    0.05      15248            16.314      -0.16
 中国铝业                      12.890    0.55      25872             3.997      -0.08
 中国移动                      57.940   -0.43     173252            89.831      -0.35
 中国人寿                      51.590    3.18      95051            26.662      -0.33
 中石油                       141.860    0.57      25341            10.997      -0.03
 中石化                       119.070   -0.07       8631             9.230       0.33
 汇丰控股                      54.490   -0.22     186640            84.482      -0.20
 中电信                        56.630    1.82      23059             4.390      -0.23
 中国联通                      17.180    1.12     130249            13.318       0.59
 兖州煤业                      18.120    0.67      37721            14.047       0.19
 华能国际                      35.910   -0.64      18729             6.959       0.14
 南方航空                      28.210    0.36       4731             4.374      -0.60
 东方航空                      23.030    2.68       2072             1.785     -50.13
 中芯国际                       3.040   -0.65      73627             0.471      -0.77(完)
 
 (整理 李珊珊)
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