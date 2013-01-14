《汇市简讯》英镑/美元现汇距离1.6130的期权执行价咫尺之遥

0738GMT

* 英镑据传在1.6160美元有卖盘,此为1.6182跌至1.6089的76.4%回档位.

* 1.6156为亚洲盘高点,1.6089为英国国家经济社会研究院(NIESR)公布英国国内生产总值(GDP)预估后的低点.

* 1.6089上方有买盘的点位为1.6120(1.6118为亚洲盘低点)及1.6100.

* 1.6100、1.6130、1.6200等价位在纽约时段有期权到期

* 明日英国公布12月通胀数据,消费者物价指数(CPI)涨幅有可能从2.7%升至2.8-2.9%.(完)

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