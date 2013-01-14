《汇市简讯》英镑/美元现汇距离1.6130的期权执行价咫尺之遥

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
0738GMT
* 英镑据传在1.6160美元有卖盘,此为1.6182跌至1.6089的76.4%回档位.
* 1.6156为亚洲盘高点,1.6089为英国国家经济社会研究院(NIESR)公布英国国内生产总值(GDP)预估后的低点.
* 1.6089上方有买盘的点位为1.6120(1.6118为亚洲盘低点)及1.6100.
* 1.6100、1.6130、1.6200等价位在纽约时段有期权到期
* 明日英国公布12月通胀数据,消费者物价指数(CPI)涨幅有可能从2.7%升至2.8-2.9%.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明均; 审校 石冠兰)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。