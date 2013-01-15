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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 09:28 BJT

中国公开市场: 今日将进行14天逆回购,总额100亿元--业内人士

路透上海1月15日 - 业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额100亿元人民币14天期逆回购操作,并无七天期逆回购操作.

周一交易员曾透露,本周可申报的逆回购期限只有七天和14天,并无常见的28天品种.交易员表示,28天逆回购到期日正好落在春节期间,或是本周不进行的原因.

随着"年末+例行存款准备金清算补缴"的资金需求双峰渡过,及新年伊始逆回购密集到期,上周中国央行公开市场延续了开年首周的净回笼,规模达2,200亿元,创近三个月来高点.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完) (发稿 徐永; 审校 丁淑琴/林高丽)

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