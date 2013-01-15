《香港重要政经日程》--1月15日-1月21日

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
==================今日重要政经消息=====================
1月15日(周二)
-- 亚洲金融论坛.
-- 迅捷环球 首次公开发行挂牌.
--12:00 香港交易及结算所有限公司 媒体餐叙.行政总裁李小加将简报2013-2015年策略.
--14:30 瑞士再保险公司媒体简报: 2012年亚洲保险市场回顾及2013展望.
--15:00 百富环球 股东特别大会.
==================近期重要政经消息=====================
1月16日(周三)
--08:25 财政司长曾俊华将在亚洲私募股权论坛发表开幕致辞.
--09:30 中国民航信息网络 于北京举行临时股东大会.
--11:00 香港特区行政长官梁振英提出施政报告.
--11:00 励晶太平洋 股东特别大会.
--14:30 星展银行"DBS人民币动力指数"记者会.
-- 亚洲私募股权论坛.
-- 金轮天地控股 首次公开发行挂牌.
1月17日(周四)
--16:30 2012年10至12月失业率.
--16:30 2012年11月外贸数据.
--10:30 越南制造加工出 股东特别大会.
1月18日(周五)
-- 大众金融控 公布年报.
--09:00 国际泰丰控股 股东特别大会.
--09:30 中国三江化工 股东特别大会.
--10:30 泓淋科技 于山东举行股东特别大会.
--10:30 保华集团 股东特别大会.
--16:30 马斯葛集团 股东特别大会.
*1月21日(周一)
--09:30 中国环保能源 股东特别大会.
--10:30 保华建业 股东特别大会.
--11:00 捷丰家居 股东特别大会.
--15:30 李氏大药 股东特别大会.
--16:30 香港12月消费物价指数.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当