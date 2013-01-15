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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 08:00 BJT

《香港重要政经日程》--1月15日-1月21日

==================今日重要政经消息=====================

1月15日(周二)

-- 亚洲金融论坛.

-- 迅捷环球 首次公开发行挂牌.

--12:00 香港交易及结算所有限公司 媒体餐叙.行政总裁李小加将简报2013-2015年策略.

--14:30 瑞士再保险公司媒体简报: 2012年亚洲保险市场回顾及2013展望.

--15:00 百富环球 股东特别大会.

==================近期重要政经消息=====================

1月16日(周三)

--08:25 财政司长曾俊华将在亚洲私募股权论坛发表开幕致辞.

--09:30 中国民航信息网络 于北京举行临时股东大会.

--11:00 香港特区行政长官梁振英提出施政报告.

--11:00 励晶太平洋 股东特别大会.

--14:30 星展银行"DBS人民币动力指数"记者会.

-- 亚洲私募股权论坛.

-- 金轮天地控股 首次公开发行挂牌.

1月17日(周四)

--16:30 2012年10至12月失业率.

--16:30 2012年11月外贸数据.

--10:30 越南制造加工出 股东特别大会.

1月18日(周五)

-- 大众金融控 公布年报.

--09:00 国际泰丰控股 股东特别大会.

--09:30 中国三江化工 股东特别大会.

--10:30 泓淋科技 于山东举行股东特别大会.

--10:30 保华集团 股东特别大会.

--16:30 马斯葛集团 股东特别大会.

*1月21日(周一)

--09:30 中国环保能源 股东特别大会.

--10:30 保华建业 股东特别大会.

--11:00 捷丰家居 股东特别大会.

--15:30 李氏大药 股东特别大会.

--16:30 香港12月消费物价指数.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)

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