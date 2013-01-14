台湾央行:共发行4,927亿台币存单,存单发行余额减211亿

全球经济：欧洲财长承认G20将达不到通过改革实现经济额外增长的目标
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
路透台北1月14日 - 台湾央行周一公布,今日共发行4,927亿台币存单,若相较存单到期金额5,138亿,存单发行余额减少211亿. 央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币) 39天期 0.87 4,812 91天期 0.93 88 182天期 1.05 27
央行上日共发行6,335亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,603.5亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周五超额准备为负239亿台币;累计至周日超额准备为负1,721亿台币,加计前期1%的超额准备为负242亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。