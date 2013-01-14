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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 16:41 BJT

台湾央行:共发行4,927亿台币存单,存单发行余额减211亿

路透台北1月14日 - 台湾央行周一公布,今日共发行4,927亿台币存单,若相较存单到期金额5,138亿,存单发行余额减少211亿. 央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 39天期 0.87 4,812 91天期 0.93 88 182天期 1.05 27

央行上日共发行6,335亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,603.5亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周五超额准备为负239亿台币;累计至周日超额准备为负1,721亿台币,加计前期1%的超额准备为负242亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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