台湾央行:共发行4,927亿台币存单,存单发行余额减211亿

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,603.5亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周五超额准备为负239亿台币;累计至周日超额准备为负1,721亿台币,加计前期1%的超额准备为负242亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)