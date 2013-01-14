汇市简讯:欧元/瑞郎升势抑制美元/瑞郎跌幅

* 直至0.9150的卖单令美元/瑞郎在欧洲盘初持稳

* 周五低点为0.9112,以及下方0.9100的支撑,应会有助于瑞郎站稳脚步

* 0.9100下方有停止单,0.9080下则挂有更多,上档则在0.9180和0.92之上挂有停止单.(完)