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市场报道 | 2013年 1月 14日 星期一 16:19 BJT

汇市简讯:欧元/瑞郎升势抑制美元/瑞郎跌幅

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* 欧元/瑞郎进一步升至1.22区间,抑制美元/瑞郎跌势

* 交叉汇率周五突破1.22,持续向上推行令汇价目前处在1.2235

* 上方是2011年12月高位1.2250

* 直至0.9150的卖单令美元/瑞郎在欧洲盘初持稳

* 周五低点为0.9112,以及下方0.9100的支撑,应会有助于瑞郎站稳脚步

* 0.9100下方有停止单,0.9080下则挂有更多,上档则在0.9180和0.92之上挂有停止单.(完)

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(编译 王洋; 审校 张明钧)
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