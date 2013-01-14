《台湾新债》 汇丰(台湾)计画发行150亿台币主顺位金融债--消息

全球经济：欧洲财长承认G20将达不到通过改革实现经济额外增长的目标
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
路透台北1月14日 - 三位寿险业交易员周一表示,汇丰(台湾)商业银行正以询价方式,计画发行总额150亿台币的主顺位金融债券,发行年期则为五、七及10年券.
一大型寿险业交易员并称,汇丰(台湾)主顺位金融债三个年期的询价利率区间分别为1.23-1.25%、1.33-1.35%以及1.48-1.50%.
汇丰(台湾)债券部门人士接受路透询间时则表示不予评论.
由于汇丰(台湾)在中华信评的评等为"twAAA",与台积电 的评等相同.因此寿险交易员认为,明日台积电公司债标售的结果,将牵动汇丰(台湾)主顺位金融债的最终定价结果.
汇丰(台湾)于2010年5月1日正式营运,是香港上海汇丰银行所属子公司.(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。