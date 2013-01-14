《台湾新债》 汇丰(台湾)计画发行150亿台币主顺位金融债--消息

路透台北1月14日 - 三位寿险业交易员周一表示,汇丰(台湾)商业银行正以询价方式,计画发行总额150亿台币的主顺位金融债券,发行年期则为五、七及10年券.

一大型寿险业交易员并称,汇丰(台湾)主顺位金融债三个年期的询价利率区间分别为1.23-1.25%、1.33-1.35%以及1.48-1.50%.

汇丰(台湾)债券部门人士接受路透询间时则表示不予评论.

由于汇丰(台湾)在中华信评的评等为"twAAA",与台积电 的评等相同.因此寿险交易员认为,明日台积电公司债标售的结果,将牵动汇丰(台湾)主顺位金融债的最终定价结果.

汇丰(台湾)于2010年5月1日正式营运,是香港上海汇丰银行所属子公司.(完)