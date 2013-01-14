更新版 1-中国汇市: 人民币再创新高后回落收贬,购汇升温料限制续涨空间

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
* 人民币即期收贬
* 中间价刷新八个半月高位
* 盘中创新高后在净购汇盘涌入下回落
* 观察到少数银行有大量购汇
* 短期料在6.21元附近整理 (更新收盘报价和评论)
路透北京1月14日 - 人民币兑美元即期 周一收跌.中间价刷新八个半月高位,且离岸CNH亦连涨,带动汇价在盘中触及历史新高.但美元价格下降后购汇需求开始升温,限制人民币进一步升值的空间.
交易员称午盘观察到少数银行大量购汇,消化结汇盘并令人民币小幅收贬;预计人民币汇价近日要升破6.21元整数关口会遇到较大的阻力,短线看以稳中有贬可能性较大.
北京一国有大行交易员称,午盘看到至少一中一外两家银行大量购汇,"他们一直在买,我们的结汇盘都出给它们了,还有一些空头回补.我们整体上是净卖出(美元)."
而上海一大行交易员表示,观察到有三家中资银行在购汇,但不能确定其购汇是否来自客盘,"从我们行来看午盘购汇的确比较多,我们也感到很意外.后期还要看看明天后天市场怎么走."
以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :("*"表新高)
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2192 *6.2124 6.2210 6.2695 6.2712 6.2161
北京一国有大行交易员称,中间价虽连续升值,但步伐相对国际市场美元欧元走势更稳."升值肯定有,但监管层要抑制过度升值,既不能把交易区间拉得很高,又不能跟市场方向相逆反,还是要保持一个稳定."
她并表示,现在市场处于淡季,没有去年下半年那样的恐慌情绪,之前部分观望的客户看到中间价和CNH走高,在年前可能想了结，"最近有些小情绪在萌动,不过到(美元价格)低到一定程度,购汇又出来了."
东京汇市日圆兑美元周一触及两年半低点,此前日本首相安倍晋三重申要求推出强力货币刺激措施,呼吁日本央行设定中期通货膨胀目标.
以下为北京时间17:29,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.2795/25 6.2750
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.1855/65 6.1833
境内美元人民币一年期掉期 升水报990点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3182元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 曾祥进)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
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