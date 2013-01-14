《汇市简讯》欧元/美元考验长期技术压力位,逢低买入为主

0812GMT -

* 欧元/美元1.3400和欧元/日圆120的触碰失效的选择权障碍位被攻克后,获利了结主导欧元走势

* 银行业交易员大多倾向于逢低买入.1.3350和1.3330有买单浮现

* 周线图一目均衡云区顶部1.3297上方的交投稳健,将确认进一步看涨

* 位于1.3385的100周均线切入位也是支持类似思路的关键轴点

* 1.3420-30有中东账户的获利了结卖单.障碍位在1.3450.(完)

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