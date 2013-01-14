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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 16:39 BJT

香港数据: 12月底外汇基金境外资产增至24,314亿港元--金管局

路透香港1月14日 - 香港金融管理局(HKMA)周一公布,截至2012年12月底止,外汇基金境外资产为24,314亿港元,较上月底23,662亿港元增加652亿港元.

其中,货币基础为12,173亿港元,较上月11,359亿港元增加814亿港元;货币基础包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系总结余,以及已发行外汇基金票据及债券.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

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