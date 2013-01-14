香港数据: 12月底外汇基金境外资产增至24,314亿港元--金管局

全球经济：欧洲财长承认G20将达不到通过改革实现经济额外增长的目标
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
路透香港1月14日 - 香港金融管理局(HKMA)周一公布,截至2012年12月底止,外汇基金境外资产为24,314亿港元,较上月底23,662亿港元增加652亿港元.
其中,货币基础为12,173亿港元,较上月11,359亿港元增加814亿港元;货币基础包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系总结余,以及已发行外汇基金票据及债券.
外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)
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参看相关细节,请点选:(here) (记者 李珊珊/雷美珍; 审校 张喜良)
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。