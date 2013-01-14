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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 17:20 BJT

《汇市简讯》欧元交叉盘遭日本银行抛售,欧元兑日圆跌至119.33

路透北京1月14日 - 0829 GMT

* 欧元交叉盘在伦敦市场遭日本银行大举抛售,欧元兑日圆跌至119.33

* 119.30处有买盘,在119.00有更多买盘

* 短期市场处于技术性超买

* 欧元兑日圆在亚洲尾盘触及120.13,为2011年5月以来最高水位.(完)

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