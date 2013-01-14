《中国新债》国家电网最快下周发行200亿元企业债,分七年和15年期--消息

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透北京1月14日 - 中国国家电网计划最快将于下周在银行间债市招标发行2013年第一期企业债券.该期债券总额为200亿元人民币,分7年期和15年期两个品种.
接近交易人士表示,该期债券的主承销商为中信证券 、英大证券、招商证券 、中银国际和高盛高华.该期债券无担保,债项和发行人主体信用评级同为AAA.
"根据目前的时间安排,该期债券将于1月22日(下周二)簿记建档",一位消息人士称.
路透致电国电对外联络人,不过他对上述消息暂未置评.
国网公司去年分两期共发行了150.5亿元企业债券.截至本期债券发行前,国家电网已发行未兑付的企业债券余额为1,811.67亿元.
中国国家电网是全球最大的公用事业公司,其除电网主业外,亦拥有庞大的产业群,业务涉及通用航空、电力装备、电力研究院及地产物业等.2011年该公司实现利润总额533亿元,同比增长18%.
在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发展和改革委员会主管,公司债则归中国证监会审核.(完) (发稿 尹嫄婷 审校 屈桂娟)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。