《中国新债》国家电网最快下周发行200亿元企业债,分七年和15年期--消息

路透北京1月14日 - 中国国家电网计划最快将于下周在银行间债市招标发行2013年第一期企业债券.该期债券总额为200亿元人民币,分7年期和15年期两个品种.

接近交易人士表示,该期债券的主承销商为中信证券 、英大证券、招商证券 、中银国际和高盛高华.该期债券无担保,债项和发行人主体信用评级同为AAA.

"根据目前的时间安排,该期债券将于1月22日(下周二)簿记建档",一位消息人士称.

路透致电国电对外联络人,不过他对上述消息暂未置评.

国网公司去年分两期共发行了150.5亿元企业债券.截至本期债券发行前,国家电网已发行未兑付的企业债券余额为1,811.67亿元.

中国国家电网是全球最大的公用事业公司,其除电网主业外,亦拥有庞大的产业群,业务涉及通用航空、电力装备、电力研究院及地产物业等.2011年该公司实现利润总额533亿元,同比增长18%.