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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 17:15 BJT

台湾债市: 101/9期10年公债中,证券业卖超6亿台币

路透台北1月14日 - 台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9
A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
    
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       11.00        5.50       +5.50
     票券业        0.50        0.00       +0.50
     证券业        2.50        8.50       -6.00
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