更正-香港金融: 外汇基金去年录得1,086亿港元投资收益,创历来次高

全球经济：欧洲财长承认G20将达不到通过改革实现经济额外增长的目标
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
(更正内文第二段去年的投资回报率)
路透香港1月14日 - 香港金融管理局周一宣布,外汇基金2012年全年录得1,086亿港元的投资收益,按年增加三倍,且为历来第二高水平.
金管局总裁陈德霖表示,去年外汇基金的投资回报率为4.4%,比2011年的1.1%大幅改善.而2011年外汇基金的投资收益为271亿港元.
"去年外汇基金回报不俗,但实际金融环境十分不稳定,今年市场仍存许多不稳定因素...,金管局会继续小心谨慎管理外汇基金,确保中长期投资回报."陈德霖说.
外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。