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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 17:40 BJT

《汇市简讯》欧元上涨,中国股市上扬引澳元空头再思量

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* 欧元/美元持续坚挺,令澳元/美元操作者怀疑空头

* 广泛的冒险趋势与空仓布局格格不入

* 中国股市上涨的动力当前引领空头回补

* 1.03-1.06区间守住,但在1.0600和1.0625障碍上方有大量停止单

* 企业需求料在1.0500左右.(完)

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