中国债市: 利率债收益率曲线趋陡,机构谨慎选择买入短债过渡

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透北京1月14日 - 中国银行间债市周一利率债收益率曲线趋陡.市场人士表示,虽然资金面总体依旧较为充裕,但经济的复苏和通胀走势等令机构谨慎,多选择买入短债过渡.
"现券总体没特别大的变化,信用债有点持稳,"上海一大型银行交易员称,"现券收益率没道理往下走啊,但钱又比较多,所以短期债特别受欢迎."
中国部分地区气温创近七年来最低,将2012年12月通胀水平推高至七个月高位,物价呈加快回升态势并超出市场预期.但考虑到季节性因素的影响以及总需求回暖仍缓慢,预计今年全年通胀仍在可控范围不足为虑.
银行间资金市场周一隔夜回购利率持稳,七天期品种加权利率小涨,不过仍徘徊在近一个月低点附近.交易员称,目前市场流动性依旧较为充裕,供给强劲压制回购利率上行空间.
剩余期限约1.38年的固息国债110013券最新报价收益率 为2.90%/2.88%,上日尾盘为2.97%/2.94%;剩余期限约4.59年的固息国债120014券最新报价收益率 为3.2500%/3.2410%,较上日尾盘3.24%/3.23%略走高;国债收益率曲线的趋陡一览无余.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.0412 2.7492
上日 2.0835 2.7347 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.9030/2.8390 国债参考率报价 2.8555/2.7991 金融债参考率报价 3.3888/3.3150 (完) 欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。