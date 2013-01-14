中国债市: 利率债收益率曲线趋陡,机构谨慎选择买入短债过渡

路透北京1月14日 - 中国银行间债市周一利率债收益率曲线趋陡.市场人士表示,虽然资金面总体依旧较为充裕,但经济的复苏和通胀走势等令机构谨慎,多选择买入短债过渡.

"现券总体没特别大的变化,信用债有点持稳,"上海一大型银行交易员称,"现券收益率没道理往下走啊,但钱又比较多,所以短期债特别受欢迎."

中国部分地区气温创近七年来最低,将2012年12月通胀水平推高至七个月高位,物价呈加快回升态势并超出市场预期.但考虑到季节性因素的影响以及总需求回暖仍缓慢,预计今年全年通胀仍在可控范围不足为虑.

银行间资金市场周一隔夜回购利率持稳,七天期品种加权利率小涨,不过仍徘徊在近一个月低点附近.交易员称,目前市场流动性依旧较为充裕,供给强劲压制回购利率上行空间.

剩余期限约1.38年的固息国债110013券最新报价收益率 为2.90%/2.88%,上日尾盘为2.97%/2.94%;剩余期限约4.59年的固息国债120014券最新报价收益率 为3.2500%/3.2410%,较上日尾盘3.24%/3.23%略走高;国债收益率曲线的趋陡一览无余.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

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