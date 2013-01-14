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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 17:47 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在0.8280的买单承压

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* 欧元/英镑在0.8280的买单承受压力,在0.8270附近有更多买单.

* 投资者担心英国可能陷入三度衰退且恐丧失AAA主权评级,逢低买入欧元/英镑因此大行其道.

* 期权障碍位0.8300下方有卖单.0.8298是在亚洲时段触及的九个月高点.(完)

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